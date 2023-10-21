Україна прагне дерусифікувати Google та YouTube

Українська влада звернулася до Google, аби змінити пошукову систему та налаштування YouTube.

Джерело фото: Офіс Президента

Українська влада звернулася до Google щодо дерусифікації пошукової системи та зміну налаштувань сервісу YouTube, щоб він не видавав українським користувачам російський контент. Представники компанії Google провели зустріч з українськими посадовцями та першою леді України Оленою Зеленсько у Києві з метою обговорення важливих питань. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що Google, одна з перших компаній, яка вжила санкційних заходів проти російської федерації, включаючи призупинення реклами та співпраці з російськими рекламодавцями, а також видалення більш як 9 тисяч каналів і 70 тисяч відео, які спотворювали правду про агресію рф.

Під час зустрічі у Києві висвітлилося питання некоректного відображення території України на платформі Google, а також потреба дерусифікації Google пошукової системи. Зокрема, наразі більшість рекомендацій, наданих користувачам YouTube з України, є російськомовними.

Перша леді України Олена Зеленська виступила із закликом замінити російськомовний контент, який демонструється користувачам із України, на українськомовний або контент західного походження. Цей крок має на меті покращити якість і різноманітність доступного вмісту для українських користувачів та сприяти подальшій дерусифікації цифрових платформ.

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