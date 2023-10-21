В 86-летнем возрасте скончался легендарный английский футболист Бобби Чарльтон

Достижения, характер и преданность Бобби Чарльтона навсегда в истории «Манчестер Юнайтед».

Источник фото: dsnews.ua

В субботу, 21 октября, на 86-м году жизни скончался легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» из сборной Англии сэр Бобби Чарльтон. Об этом сообщил «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте.

«Манчестер Юнайтед» в трауре из-за смерти сэра Бобби Чарльтона, одного из самых выдающихся и любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Соединенном Королевстве, но и во всем мире, где играют в футбол», - пишет футбольный клуб.

После завершения своей грандиозной игроцкой карьеры, он отдал свою жизнь служению клубу в качестве директора в течение 39 лет. Его необычайные достижения, характер и преданность всегда будут вписаны в историю «Манчестер Юнайтед» и английского футбола. Наследие, которое он оставил, будет жить через деятельность Фонда сэра Бобби Чарльтона, который меняет жизни людей.

Клуб выражает свои искренние соболезнования жене Бобби, его дочерям и внукам, а также всем, кто всегда выбирал его стороной и испытывал глубокое уважение к этому выдающемуся футболисту.

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