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  1. В Україні

Видавала російські паспорти на Херсонщині: судитимуть ексспівробітницю міграційної служби

21:44, 21 жовтня 2023
У Херсоні судитимуть колишню співробітницю міграційної служби за колаборацію.
Видавала російські паспорти на Херсонщині: судитимуть ексспівробітницю міграційної служби
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У Херсоні судитимуть колишню співробітницю міграційної служби за фактом колабораційної діяльності, відповідно до статті 111-1 частина 7 Кримінального кодексу України. Місцеву жительну звинувачують у співпраці із окупантами,  повідомляє Херсонська облпрокуратура.

В ході слідства було встановлено, що влітку 2022 року під час окупації міста Херсон російськими військовими обвинувачена власноруч обрала сторону ворога. Вона незалежно вирішила приєднатися до незаконно створеного органу під назвою «Управління по питанням міграції Головного управління МВС Херсонської області».

Спершу їй було призначено посаду «виконуючого обов'язки спеціаліста відділу паспортно-візової служби управління громадської безпеки», а пізніше вона стала «головним спеціалістом-експертом Головного управління МВС Херсонської області».

Їй було доручено видавати адресні довідки, перекладати паспорти громадян України та інші документи українського зразка на російську мову для подальшого отримання російського паспорта. Вона також виконувала процедуру ідентифікації осіб, які втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів та організовувала прийняття присяги від громадян російської федерації.

Зараз жінку утримують під вартою, де вона очікуватиме на вирок суду.

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