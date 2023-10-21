У Міноборони розповіли про терміни та питання наступного засідання «Рамштайн»

Наступне засідання в форматі «Рамштайн» відбудеться в листопаді.

Джерело фото: president.gov.ua

Наступне засідання в рамках формату «Рамштайн» заплановане на листопад 2023 року. Остаточна дата проведення зустрічі буде уточнена пізніше. Про це розповів начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

На цьому засіданні буде зосереджено увагу на підготовці до зимового періоду, зокрема на питаннях повітряної оборони, артилерії та поставках боєприпасів. Однак, як зауважив Павлюк, конкретні потреби на фронті завжди коригуються відповідно до потреб військових, тож питання на засіданні обговорюватимуться та уточнюватимуться відповідно до потреб.

Паралельно зі зборами в форматі «Рамштайн» відбуваються і щотижневі консультації міністра оборони з представниками країн-партнерів. Робота в цьому напрямку ведеться неперервно з метою забезпечення безпеки та ефективності спільних дій. Також зазначено про активну участь в «коаліції спроможностей» для спільної роботи та спільних зусиль у розвитку оборонної сфери.

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