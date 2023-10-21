Нацбанк выпускает в обращение новые банкноты старого образца номиналом 20 гривен

Купюры образца 2018 года войдут в обращение со вторника, 24 октября.

Начиная со вторника, 24 октября 2023 года, Национальный банк Украины представляет в обращение новые банкноты номиналом 20 гривен. Об этом говорится на официальном веб-сайте НБУ.

Указанный выпуск банкнот предусмотрен в рамках запланированного обновления наличного обращения для замены старых, изношенных и поврежденных банкнот. Новые банкноты номиналом 20 гривен имеют печатный год 2018 и подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного. Они будут циркулировать рядом с существующими банкнотами этого номинала предыдущих выпусков, и все физические и юридические лица на территории Украины обязаны принимать их в платежах без каких-либо ограничений.

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