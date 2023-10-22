Обіцяли платити за перегляді фільмів: «роботодавці» ошукали жінку на 14 тисяч гривень

В Тернопільській області жінка сама передала шахраям-роботодавцям 14 тисяч гривень.

Жителька Вишнівецької громади Тернопольскої області стала жертвою інтернет-шахрайства, в результаті чого втратила понад 14 тисяч гривень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За інформацією поліції, жінка побачила оголошення в соцмережі, в якому пропонувався додатковий заробіток. За допомогою месенджера, вона зв'язалася з «роботодавцем». Робота полягала в перегляді фільмів, за що обіцяли платити гроші. Однак для отримання виплати, потерпілій стверджували, що їй необхідно сплатити податок.

Жінка перерахувала понад 14 тисяч гривень на рахунок невідомої особи, після чого виявилося, що вона залишилася із порожніми руками.

Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи з метою встановлення винних осіб та розкриття цього шахрайства.

Щоб уникнути потрапляння в подібну ситуацію, важливо бути обережними та недовірливими до невідомих осіб та сумнівних пропозицій у мережі. Не слід розголошувати свої банківські дані чи переводити кошти на невідомі рахунки. При пошуку роботи рекомендується віддавати перевагу вакансіям із офіційним працевлаштуванням і уникати сумнівних обіцянок легкого збагачення.

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