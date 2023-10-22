Оновлений «Google Фото» створюватиме резервні копії зображень у форматі: плюси і мінуси

Тепер «Google Фото» завжди створюватиме резервні копії зображень у форматі RAW для iOS та Android.

Google анонсувала нову функцію в своєму додатку «Google Фото», яка стане корисною для поціновувачів мобільної фотографії. Тепер додаток автоматично зберігатиме резервні копії фотографій у форматі RAW для користувачів iOS та Android, – повідомляє 9to5Google.

Формат RAW відомий своєю некомпресованою та необробленою природою, що надає фотографам більше контролю над зображеннями. Завдяки цій новій функції, користувачі зможуть зберігати свої фотографії у цьому форматі у «хмарі» Google та редагувати їх за допомогою графічних редакторів з більшими можливостями обробки.

Сучасні смартфони здатні робити якісні фото без втрати деталей та якості, тому Google автоматично завантажує такі фотографії до «Google Фото». Файли RAW позначаються спеціальною іконкою та можуть бути переглянуті та редаговані окремо від зображень у форматі JPEG.

Важливо враховувати, що файли RAW зазвичай займають більше місця на смартфоні чи в «хмарі» порівняно з файлами у форматі JPEG. У разі вичерпання безкоштовного обсягу в 15 ГБ в «Google Фото», користувачам доведеться розглянути можливість оформлення підписки на Google One, щоб збільшити обсяг зберігання.

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