Канада запускає нову міграційну програму для українців щодо постійного проживання

Канада анонсувала запускає нову міграційну програму для українців, що спрощує процес отримання постійного проживання.

Джерело фото: pravda.com.ua

Канада оголосила про введення нової міграційної програми, яка надає можливість українцям, що є близькими родичами канадців, отримати дозвіл на постійне проживання в цій країні. Запуск програми заплановано на 23 жовтня, – повідомило міністерство імміграції Канади.

Згідно з новою програмою, громадяни України, які мають близьких родичів з канадським громадянством або статусом постійного жителя Канади, можуть звертатися для отримання статусу постійного резидента. Серед близьких родичів рахуються діти, батьки, бабусі, дідусі, подружжя, брати та сестри.

Крім того, програма також відкриває можливість подання заявок громадянам інших країн, якщо їхні подружжя чи чоловіки мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України через різні обставини, такі як технічні обмеження, сімейні обставини або зникнення безвісти.

На сьогоднішній день немає інформації про конкретні терміни розгляду заявок та вартість їх подачі, але відомо, що деталі програми будуть опубліковані 23 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.