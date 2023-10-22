Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, - Комітет рекомендував законопроект

Пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати

Комітет рекомендував законопроект про «реформу» Бюро економічної безпеки до прийняття в першому читанні.

Термінові вакансії ВККС: хто Комісії потрібен прямо зараз

Відомі обов’язки та розмір посадових окладів.

  1. У світі

Канада запускає нову міграційну програму для українців щодо постійного проживання

07:40, 22 жовтня 2023
Канада анонсувала запускає нову міграційну програму для українців, що спрощує процес отримання постійного проживання.
Канада запускає нову міграційну програму для українців щодо постійного проживання
Джерело фото: pravda.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Канада оголосила про введення нової міграційної програми, яка надає можливість українцям, що є близькими родичами канадців, отримати дозвіл на постійне проживання в цій країні. Запуск програми заплановано на 23 жовтня, – повідомило міністерство імміграції Канади.

Згідно з новою програмою, громадяни України, які мають близьких родичів з канадським громадянством або статусом постійного жителя Канади, можуть звертатися для отримання статусу постійного резидента. Серед близьких родичів рахуються діти, батьки, бабусі, дідусі, подружжя, брати та сестри.

Крім того, програма також відкриває можливість подання заявок громадянам інших країн, якщо їхні подружжя чи чоловіки мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України через різні обставини, такі як технічні обмеження, сімейні обставини або зникнення безвісти.

На сьогоднішній день немає інформації про конкретні терміни розгляду заявок та вартість їх подачі, але відомо, що деталі програми будуть опубліковані 23 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси