Уряд Норвегії пропонує фінансову допомогу українцям, які планують повернутися додому

Українці, які планують виїхати додому з Норвегії, можуть отримати 5 000 до 15 000 норвезьких крон.

Джерело фото: lpnu.ua

Офіційне імміграційне управління Норвегії повідомило про запуск програми фінансової підтримки для громадян України, які мають намір повернутися до свого колишнього місця проживання. Крім того, якщо біженець вирішить знову прибути до Норвегії, він буде зобов'язаний повернути всю або частину отриманої фінансової підтримки, залежно від тривалості перебування в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті Імміграційного управління країни.

Розмір фінансової допомоги залежить від тривалості перебування в країні: менше як 1 рік — 15 000 норвезьких крон; від 18 до 24 місяців — 5 000 норвезьких крон.

Згідно з правилами програми, для того щоб подати заявку, особа має отримати колективний захист або дозвіл на проживання з серйозних гуманітарних міркувань, або їй надано сімейну імміграцію з особою, що належить до однієї з цих категорій. Крім того, заявники повинні вказати номер свого норвезького банківського рахунку в заявці.

Основна сума фінансової допомоги становить 17 500 норвезьких крон, які видаються готівкою для покриття витрат на повернення в Україну та процедури з осілості там. Проте, програма не включає в себе фінансування транспортування до України.

Заявки на фінансову допомогу для повернення до країни походження приймаються та обробляються імміграційним управлінням Норвегії.

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