Вночі росія випустила по Україні керовані ракети та безпілотники

Сили ППО знищили одну керовану ракету Х-59 та 3 БПЛА типу «Шахед».

Сьогодні вночі російські окупанти знову обстріляли Україну, застосувавши ряд бойових засобів, включаючи керовані ракети та безпілотники.

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, ворожі сили використали керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 безпілотні бойові літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131.

Завдяки силам протиповітряної оборони України, було знищено одну керовану ракету Х-59 та 3 БПЛА «Шахед».

Загалом, протягом останньої доби було зафіксовано понад 80 бойових зіткнень. Окупанти вдарили 6 ракетами та здійснили 53 авіаційних удари, а також провели 54 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Спостерігається руйнування житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури, що призвело до жертв серед цивільного населення. Унаслідок нападу на термінал «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро людей, а ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

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