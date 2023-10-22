Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, - Комітет рекомендував законопроект

Пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати

Комітет рекомендував законопроект про «реформу» Бюро економічної безпеки до прийняття в першому читанні.

Термінові вакансії ВККС: хто Комісії потрібен прямо зараз

Відомі обов’язки та розмір посадових окладів.

  1. В Україні

Вночі росія випустила по Україні керовані ракети та безпілотники

08:40, 22 жовтня 2023
Сили ППО знищили одну керовану ракету Х-59 та 3 БПЛА типу «Шахед».
Вночі росія випустила по Україні керовані ракети та безпілотники
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Сьогодні вночі російські окупанти знову обстріляли Україну, застосувавши ряд бойових засобів, включаючи керовані ракети та безпілотники.

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, ворожі сили використали керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 безпілотні бойові літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131.

Завдяки силам протиповітряної оборони України, було знищено одну керовану ракету Х-59 та 3 БПЛА «Шахед».

Загалом, протягом останньої доби було зафіксовано понад 80 бойових зіткнень. Окупанти вдарили 6 ракетами та здійснили 53 авіаційних удари, а також провели 54 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Спостерігається руйнування житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури, що призвело до жертв серед цивільного населення. Унаслідок нападу на термінал «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро людей, а ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси