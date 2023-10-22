Ночью россия выпустила по Украине управляемые ракеты и беспилотники

Силы ПВО уничтожили одну управляемую ракету Х-59 и 3 БПЛА типа «Шахед».

Сегодня ночью российские оккупанты снова обстреляли Украину, применив ряд боевых средств, включая управляемые ракеты и беспилотники.

По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вражеские силы использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.

Благодаря силам противовоздушной обороны Украины, было уничтожено одну управляемую ракету Х-59 и 3 БПЛА «Шахед».

В общем, в течение последних суток было зафиксировано более 80 боевых столкновений. Оккупанты ударили 6 ракетами и осуществили 53 авиационных удара, а также провели 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Наблюдается разрушение жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры, что привело к жертвам среди гражданского населения. В результате нападения на терминал «Новой почты» в Харьковской области погибли шесть человек, а еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

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