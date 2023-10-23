Российский удар по терминалу «Новой почты»: названы имена и возраст погибших сотрудников

Шесть мужчин погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты в Харькове.

Компания Новая почта опубликовала имена и возраст шести ее сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

«Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби», - отметили в компании:

Александр Темников, 31 год;

Дмитрий Герасичкин, 30 лет;

Артём Акопов, 21 год;

Александр Бижанов, 22 года;

Владислав Панков, 28 лет;

Алексей Ермола, 23 года.

В компании отметили, что находятся на связи с семьями убитых россиянами сотрудников.

«Мы обязательно расскажем о каждом. Мы в связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким», — добавили в Новой почте.

Напомним, вражеские силы ночью использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.

Добавим, что в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты» на Харьковщине погибли 6 человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Также США отреагировали на российский ракетный удар по Новой почте на Харьковщине.