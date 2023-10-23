Российский удар по терминалу «Новой почты»: названы имена и возраст погибших сотрудников

Компания Новая почта опубликовала имена и возраст шести ее сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.
«Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби», - отметили в компании:
- Александр Темников, 31 год;
- Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
- Артём Акопов, 21 год;
- Александр Бижанов, 22 года;
- Владислав Панков, 28 лет;
- Алексей Ермола, 23 года.
В компании отметили, что находятся на связи с семьями убитых россиянами сотрудников.
«Мы обязательно расскажем о каждом. Мы в связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким», — добавили в Новой почте.
Напомним, вражеские силы ночью использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.
Добавим, что в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты» на Харьковщине погибли 6 человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.
Также США отреагировали на российский ракетный удар по Новой почте на Харьковщине.
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