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  1. В Украине

Российский удар по терминалу «Новой почты»: названы имена и возраст погибших сотрудников

08:19, 23 октября 2023
Шесть мужчин погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты в Харькове.
Российский удар по терминалу «Новой почты»: названы имена и возраст погибших сотрудников
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Компания Новая почта опубликовала имена и возраст шести ее сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

«Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби», - отметили в компании:

  • Александр Темников, 31 год;
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
  • Артём Акопов, 21 год;
  • Александр Бижанов, 22 года;
  • Владислав Панков, 28 лет;
  • Алексей Ермола, 23 года.

В компании отметили, что находятся на связи с семьями убитых россиянами сотрудников.

«Мы обязательно расскажем о каждом. Мы в связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким», — добавили в Новой почте.

Напомним, вражеские силы ночью использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.

Добавим, что в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты» на Харьковщине погибли 6 человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Также США отреагировали на российский ракетный удар по Новой почте на Харьковщине.

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