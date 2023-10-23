Израиль не намерен контролировать сектор Газа по окончании войны, — Блинкен

По словам Блинкена, нужно найти вариант, чтобы гарантировать, что «ХАМАС не сможет сделать это снова».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа по окончании войны с ХАМАСом. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC, передает The Guardian.

«Они не могут вернуться в статус-кво, поскольку ХАМАС может повторить то, что он сделал… В то же время то, что я слышал от израильтян, свидетельствует о том, что они не намерены, никакого желания самостоятельно управлять Газой», — сказал Блинкен.

По его словам, израильтяне «ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, несколько десятилетий назад, но не могут быть в ситуации, когда они постоянно находятся под угрозой ужасных террористических атак, идущих из Газы».

«Существуют разные идеи относительно того, что может произойти дальше, но, по моему мнению, надо всем этим нужно работать… даже тогда, когда Израиль имеет дело с нынешней угрозой», – добавил Блинкен.

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