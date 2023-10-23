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Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

За педагогическими и научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок, - Верховный Суд

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел дело о гарантиях для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу во время мобилизации.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. В мире

Израиль не намерен контролировать сектор Газа по окончании войны, — Блинкен

08:37, 23 октября 2023
По словам Блинкена, нужно найти вариант, чтобы гарантировать, что «ХАМАС не сможет сделать это снова».
Израиль не намерен контролировать сектор Газа по окончании войны, — Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа по окончании войны с ХАМАСом. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC, передает The Guardian.

«Они не могут вернуться в статус-кво, поскольку ХАМАС может повторить то, что он сделал… В то же время то, что я слышал от израильтян, свидетельствует о том, что они не намерены, никакого желания самостоятельно управлять Газой», — сказал Блинкен.

По его словам, израильтяне «ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, несколько десятилетий назад, но не могут быть в ситуации, когда они постоянно находятся под угрозой ужасных террористических атак, идущих из Газы».

«Существуют разные идеи относительно того, что может произойти дальше, но, по моему мнению, надо всем этим нужно работать… даже тогда, когда Израиль имеет дело с нынешней угрозой», – добавил Блинкен.

Ранее мы писали, что Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины и Газы.

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