Как получить сведения о доходах в смартфоне за 5 минут

Получить результат можно за 5 минут.

Граждане могут получить сведения о доходах в смартфоне с помощью мобильного приложения «Моя налоговая».

В пресс-службе Государственной налоговой службы Украины объяснили, как это работает:

- необходимо загрузить приложение «Моя налоговая» в App Store или Google Play;

- идентифицироваться онлайн с использованием файлового или облачного КЭП любого предоставлятеля;

- выбрать «Получить сведения о суммах уплаченных доходов» в разделе «Услуги»;

- указать необходимый период, за который хотите получить сведения;

- получить результат через 5 минут.

Как мы рассказывали, ГНС запустила приложение «Моя налоговая» для смартфонов.

Приложение должно стать простым и удобным инструментом для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем. В ГНС отмечают, что будут дополнять его новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.