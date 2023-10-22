Водителю, который насмерть сбил военного в Киеве, сообщили о подозрении

Событие произошло в воскресенье ночью на блокпосте при въезде в столицу.

Как мы писали, в столице ночью автомобиль на блокпосте совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший умер. Водителя автомобиля «Хонда» следователи задержали. Прибор Драгер показал, что на момент совершения аварии водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии.

В полиции Киеве вечером, 22 октября, заявили, что водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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