Водителю, который насмерть сбил военного в Киеве, сообщили о подозрении

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Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

За педагогическими и научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок, - Верховный Суд

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел дело о гарантиях для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу во время мобилизации.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.

  1. В Украине

Водителю, который насмерть сбил военного в Киеве, сообщили о подозрении

20:27, 22 октября 2023
Событие произошло в воскресенье ночью на блокпосте при въезде в столицу.
Водителю, который насмерть сбил военного в Киеве, сообщили о подозрении
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Как мы писали, в столице ночью автомобиль на блокпосте совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший умер. Водителя автомобиля «Хонда» следователи задержали. Прибор Драгер показал, что на момент совершения аварии водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии.

В полиции Киеве вечером, 22 октября, заявили, что водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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