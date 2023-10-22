Водію, який на смерть збив військового у Києві, повідомили про підозру

Подія сталась у неділю вночі на блокпосту при вʼїзді до столиці.

Як ми писали, у столиці вночі автомобіль на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Керманича автомобіля «Хонда» слідчі затримали. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.

У поліції Києві ввечері, 22 жовтня, заявили, що водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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