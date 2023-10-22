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Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

  1. В Україні

Водію, який на смерть збив військового у Києві, повідомили про підозру

20:27, 22 жовтня 2023
Подія сталась у неділю вночі на блокпосту при вʼїзді до столиці.
Водію, який на смерть збив військового у Києві, повідомили про підозру
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Як ми писали, у столиці вночі автомобіль на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Керманича автомобіля «Хонда» слідчі затримали. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.

У поліції Києві ввечері, 22 жовтня, заявили, що водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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