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  1. В Україні

У патрульній поліції роз'яснили, що робити, якщо потрапили у ДТП

07:41, 23 жовтня 2023
За яких умов можна скористатися європротоколом, а коли варто обов'язково викликати поліцію.
У патрульній поліції роз'яснили, що робити, якщо потрапили у ДТП
Зображення: freepik.com
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Громадянам пояснили, що робити, якщо потрапили у ДТП. Роз'яснення надали у патрульній поліції Києва.

Так, насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані під час пригоди. Якщо є, то необхідно викликати швидку і надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів. Якщо потерпілі відсутні — увімкнути аварійну сигналізацію на автомобілі та встановити знак аварійної зупинки.

«Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди», - наголосили експерти.

Після цього потрібно зателефонувати до поліції та повідомити таку інформацію:

  • точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;
  • чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);
  • марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

«Поки чекаєте приїзду поліції, встановіть свідків та очевидців, можливо, хтось зафіксував момент аварії на свій реєстратор», - радять у поліції.

Якщо ДТП без потерпілих, то пригоду оформлятиме патрульна поліція, але якщо є потерпілі — на місце прибуде слідчо-оперативна група.

Ще один спосіб оформлення ДТП — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

  • у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;
  • наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
  • обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.

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