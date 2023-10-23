В патрульной полиции разъяснили, что делать, если попали в ДТП

При каких условиях можно воспользоваться европротоколом, а когда следует обязательно вызвать полицию.

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Гражданам объяснили, что делать, если попали в ДТП. Разъяснение предоставили в патрульной полиции Киева.

Да, в первую очередь стоит выяснить, есть ли травмированы во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей. Если потерпевшие отсутствуют – включить аварийную сигнализацию на автомобиле и установить знак аварийной остановки.

«Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия», - подчеркнули эксперты.

После этого необходимо позвонить в полицию и сообщить следующую информацию:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и какое их состояние);

марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

«Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно, кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор», - советуют в полиции.

Если ДТП без пострадавших, происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие — на место прибудет следственно-оперативная группа.

Еще один способ оформления ДТП – воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие люди;

присутствует согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий вызов полиции является обязательным.

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