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  1. В Украине

В патрульной полиции разъяснили, что делать, если попали в ДТП

07:41, 23 октября 2023
При каких условиях можно воспользоваться европротоколом, а когда следует обязательно вызвать полицию.
В патрульной полиции разъяснили, что делать, если попали в ДТП
Изображение: freepik.com
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Гражданам объяснили, что делать, если попали в ДТП. Разъяснение предоставили в патрульной полиции Киева.

Да, в первую очередь стоит выяснить, есть ли травмированы во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей. Если потерпевшие отсутствуют – включить аварийную сигнализацию на автомобиле и установить знак аварийной остановки.

«Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия», - подчеркнули эксперты.

После этого необходимо позвонить в полицию и сообщить следующую информацию:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
  • марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

«Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно, кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор», - советуют в полиции.

Если ДТП без пострадавших, происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие — на место прибудет следственно-оперативная группа.

Еще один способ оформления ДТП – воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

  • в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие люди;
  • присутствует согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий вызов полиции является обязательным.

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