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БЕБ може отримати захищений зв’язок для спецоперацій — Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт

21:29, 30 червня 2026
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Законопроєкт остаточно вилучає із законодавства згадки про податкову поліцію, завершуючи перехід до сучасної системи забезпечення економічної безпеки.
БЕБ може отримати захищений зв’язок для спецоперацій — Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт
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У вівторок, 30 червня Комітет з питань цифрової трансформації повернувся до розгляду законопроєкту № 14369 щодо посилення цифрової захищеності Бюро економічної безпеки.

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Ініціатива спрямована на надання БЕБ статусу спеціального користувача радіочастотного спектра. Це дозволить Бюро використовувати захищені канали зв’язку, що унеможливить витік інформації під час підготовки спецоперацій, а також забезпечить стабільний зв’язок у закритому режимі.

Крім цього, законопроєкт остаточно вилучає із законодавства згадки про податкову поліцію, завершуючи перехід до сучасної системи забезпечення економічної безпеки.

Народні депутати України – члени Комітету рекомендували Верховній Раді України прийняти законопроєкт № 14369 за основу та в цілому як Закон.

«Судово-юридична газета» раніше детально аналізувала цей проєкт закону.

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Верховна Рада України

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