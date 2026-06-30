БЕБ може отримати захищений зв’язок для спецоперацій — Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт

Законопроєкт остаточно вилучає із законодавства згадки про податкову поліцію, завершуючи перехід до сучасної системи забезпечення економічної безпеки.

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У вівторок, 30 червня Комітет з питань цифрової трансформації повернувся до розгляду законопроєкту № 14369 щодо посилення цифрової захищеності Бюро економічної безпеки.

Ініціатива спрямована на надання БЕБ статусу спеціального користувача радіочастотного спектра. Це дозволить Бюро використовувати захищені канали зв’язку, що унеможливить витік інформації під час підготовки спецоперацій, а також забезпечить стабільний зв’язок у закритому режимі.

Крім цього, законопроєкт остаточно вилучає із законодавства згадки про податкову поліцію, завершуючи перехід до сучасної системи забезпечення економічної безпеки.

Народні депутати України – члени Комітету рекомендували Верховній Раді України прийняти законопроєкт № 14369 за основу та в цілому як Закон.

«Судово-юридична газета» раніше детально аналізувала цей проєкт закону.

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