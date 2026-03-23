Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації проведе чергове засідання на якому розгляне Проект Закону про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, (реєстр. № 14369 від 12.01.2026), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проектом закону пропонується внести зміни до Закону України «Про електронні комунікації», включивши Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру, наведеного в частині другій статті 43 Закону України «Про електронні комунікації», та виключивши із вказаного переліку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері єдиної державної податкової та митної політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Пунктом 1 частини першої статті 8 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» визначено, що БЕБ відповідно до покладених на нього завдань здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності.

Згідно із Законом України «Про електронні комунікації» користувачі радіочастотного спектру поділяються на загальних і спеціальних користувачів.

Водночас до частини першої статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» органом державного регулювання у смугах радіочастот спеціального користування та щодо спеціальних користувачів радіочастотного спектра є Генеральний штаб Збройних Сил України.

Для спеціальних користувачів виділена відповідна смуга радіочастот спеціального користування, якою вони користуються на безоплатній основі.

Згідно з частиною сьомою статті 46 Закону України «Про електронні комунікації» порядок нарахування та сплати рентної плати за користування радіочастотним спектром визначаються Податковим кодексом України.

Відповідно до пункту 254.2 статті 254 Податкового кодексу України не є платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

Крім того, технічна інформація щодо спеціалізованих користувачів має гриф обмеження доступу.

У ч. 3 ст. 7 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» передбачено користування Бюро економічної безпеки України мережами спеціального зв’язку.

Автори законопроекту наголошують, що включення Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру забезпечить належний рівень конспірації роботи підрозділів Бюро економічної безпеки України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування, і дасть змогу відповідним підрозділам БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Говорячи простою мовою: Бюро економічної безпеки отримує ті ж технічні та фінансові привілеї, які раніше мала податкова міліція.

Під час затримань або обшуків оперативники зможуть використовувати канали, захищені шифруванням, до яких не мають доступу цивільні особи. Інформація про те, де, на яких частотах і скільки передавачів використовує БЕБ, отримає гриф секретності. Це завадить злочинцям виявити "хвіст" за допомогою звичайних радіосканерів.

Раніше Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення законопроекту № 14369 такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.