Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

15:00, 23 марта 2026
Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации проведет очередное заседание, на котором рассмотрит проект Закона о внесении изменений в статью 43 Закона Украины «Об электронных коммуникациях» относительно совершенствования правовых основ противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства, (реестр. № 14369 от 12.01.2026), поданный Кабинетом Министров Украины.

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины «Об электронных коммуникациях», включив Бюро экономической безопасности Украины в перечень специальных пользователей радиочастотного спектра, приведенный в части второй статьи 43 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», и исключив из указанного перечня центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере единой государственной налоговой и таможенной политики (в части применения радиоэлектронных средств налоговой милицией).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Пунктом 1 части первой статьи 8 Закона Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» определено, что БЭБ в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование в пределах предусмотренной законом подследственности.

Согласно Закону Украины «Об электронных коммуникациях» пользователи радиочастотного спектра делятся на общих и специальных пользователей.

В то же время, согласно части первой статьи 43 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», органом государственного регулирования в полосах радиочастот специального пользования и в отношении специальных пользователей радиочастотного спектра является Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Для специальных пользователей выделена соответствующая полоса радиочастот специального пользования, которой они пользуются на безвозмездной основе. Согласно части седьмой статьи 46 Закона Украины «Об электронных коммуникациях» порядок начисления и уплаты рентной платы за пользование радиочастотным спектром определяется Налоговым кодексом Украины. Согласно пункту 254.2 статьи 254 Налогового кодекса Украины не являются плательщиками рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины специальные пользователи, перечень которых определен законодательством о радиочастотном ресурсе, и радиолюбители. Кроме того, техническая информация относительно специализированных пользователей имеет гриф ограничения доступа.

В ч. 3 ст. 7 Закона Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» предусмотрено пользование Бюро экономической безопасности Украины сетями специальной связи.

Авторы законопроекта подчеркивают, что включение Бюро экономической безопасности Украины в перечень специальных пользователей радиочастотного спектра обеспечит надлежащий уровень конспирации работы подразделений Бюро экономической безопасности Украины, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование, и позволит соответствующим подразделениям БЭБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Говоря простым языком: Бюро экономической безопасности получает те же технические и финансовые привилегии, которые ранее имела налоговая милиция.

Во время задержаний или обысков оперативники смогут использовать каналы, защищенные шифрованием, к которым не имеют доступа гражданские лица. Информация о том, где, на каких частотах и сколько передатчиков использует БЭБ, получит гриф секретности. Это помешает преступникам обнаружить «хвост» с помощью обычных радиосканеров.

Ранее Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз признал положения законопроекта № 14369 такими, которые регулируются национальным законодательством стран-членов Европейского Союза и не подпадают под действие международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

