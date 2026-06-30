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На Київщині за день зафіксували одразу три температурні рекорди

23:12, 30 червня 2026
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Рекордно високі температури повітря зафіксували на метеостанціях у Чорнобилі, Пісківці та Вишгороді.
На Київщині за день зафіксували одразу три температурні рекорди
Фото: pexels.com
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У Київській області 29 червня зафіксували одразу три температурні рекорди. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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На метеорологічній станції Чорнобиль максимальна температура повітря сягнула +34,6°С, що перевищило попередній рекорд для цього дня. Він був встановлений 29 червня 1963 року і становив +34,4°С.

На метеорологічній станції Пісківка температура піднялася до +36,6°С. Попередній максимум, зафіксований 29 червня 1963 року, становив +34,8°С.

Ще один температурний рекорд зафіксували на Об'єднаній гідрометеорологічній станції Вишгород, де повітря прогрілося до +34,9°С. Попередній рекорд для 29 червня був встановлений у 2022 році і становив +33,8°С.

Таким чином, одразу на трьох метеостанціях Київської області було оновлено історичні максимуми температури повітря для 29 червня.

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