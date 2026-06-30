У Києві викрили «посередника» з ТЦК-схемами, який пропонував зняття з розшуку та відстрочку за $20 тисяч

Зловмисник запевняв клієнтів у можливості вирішувати питання через нібито посадові зв’язки.

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У Києві правоохоронці викрили незаконну схему, пов’язану з пропозиціями за винагороду впливати на рішення щодо військового обліку та служби. За даними слідства, фігурант позиціонував себе як особу з «зв’язками» у державних структурах і пропонував вирішення різних питань за значні суми грошей.

Як повідомили в Нацполіції, потенційних «клієнтів» зловмисник підшуковував через знайомих, використовуючи так зване «сарафанне радіо». Під час розмов він посилався на нібито авторитет, здобутий у минулому, коли працював заступником голови однієї з районних державних адміністрацій у Києві.

У спілкуванні чоловік запевняв, що має можливості вирішувати будь-які питання та наголошував на нібито наявних зв’язках у державних установах, зокрема в окремих територіальних центрах комплектування столиці.

За оперативною інформацією, фігурант встановлював різні «тарифи» залежно від послуги:

зняття з розшуку за порушення правил військового обліку — від 2 до 5 тисяч доларів;

оформлення бронювання або відстрочки — від 9 до 20 тисяч доларів;

оформлення «непридатності» за станом здоров’я — понад 20 тисяч доларів.

Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції задокументували незаконну діяльність столичного «посередника».

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

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