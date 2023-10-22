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  1. В Україні

У Києві на блокпосту автомобіль на смерть збив військового

09:51, 22 жовтня 2023
В Києві поліція розслідує ДТП, у якій загинув військовослужбовець.
У Києві на блокпосту автомобіль на смерть збив військового
Джерело фото: поліція Києва
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Вночі близько 00:30 години на блокпосту при в'їзді до столиці водій автомобіля «Хонда» скоїв наїзд на військовослужбовця. Від отриманих травм він помер. Про це повідомляє поліція Києва.

На місці пригоди працювала слідча група столичної поліції, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Хонда», рухаючись по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту, в другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману виявив вантажний автомобіль та різко зробив гальмування. Незабаром він втратив контроль над автомобілем та виїхав на крайню праву смугу для руху, де скоїв наїзд на військовослужбовця, який служив на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Поліцейські затримали водія автомобіля «Хонда» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами перевірки приладом Драгер встановлено, що на момент автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яке стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування продовжується.

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