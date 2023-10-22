«Калинка-малинка» в кафе на Кіровоградщині: поліція взялася розслідувати справу

На Кіровоградщині у кафе відвідувачі танцювали під російську «Калинка-малинка».

У місті Олександрія на Кіровоградщині одне з кафе-барів викликало обурення серед громадян після того, як у закладі була проведена дискотека з використанням російської музики. Відвідувачі веселилися під пісню «Калинка-малинка», – повідомляє Суспільне Кропивницький.

Уже після інциденту адміністрація закладу вибачилася, а поліція розпочала розслідування ситуації.

На відеозаписі з соціальних мереж видно та чути, як відвідувачі олександрійського кафе-бару танцюють під російську музику.

Адміністратор кафе-бару, який представив себе як Іяд, стверджує, що діджей увімкнув російську пісню на прохання військового, який прийшов до закладу. За словами Іяда, він не хотів відмовляти військовому у такому запиті. Коли він почув російську пісню, він вимкнув її негайно.

Представник кафе-бару запевнив, що подібні ситуації більше не стануться, і що в закладі вони вживають заходи для того, щоб уникнути подібних інцидентів.

Зараз поліція розслідує факт публічної трансляції російськомовного контенту у кафе-барі. По завершенні розслідування результати будуть передані уповноваженому органу, який відповідає за захист державної мови.

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