В Android 14 виявили прихований режим, який захищає від крадіжки особистих даних

Google не представила в Android 14 режим ремонту.

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У найновішій версії операційної системи Android 14 було виявлено прихований режим, який Google не представила під час офіційної презентації свого смартфона Pixel 8. Цей режим отримав назву «Repair Mode» (Режим ремонту) і призначений для захисту особистих даних користувачів під час ремонту смартфонів, – повідомляє Android Authority.

У «ремонтному режимі»особисті дані стають недоступними, але основна функціональність телефону залишається доступною для фахівців, які проводять обслуговування пристрою. За інформацією видання Android Authority, для активації та виходу з цього режиму необхідно ввести пароль від екрана блокування.

Згідно з задумом Google, введення «ремонтного режиму» повинно захищати користувачів Android-смартфонів від можливої крадіжки їх особистих даних. Крім того, ця функція дозволить уникнути необхідності постійно чистити пристрій або робити резервні копії даних перед зверненням до сервісного центру.

Проте можуть виникнути труднощі з активацією цього режиму, якщо дисплей смартфону пошкоджений і користувач не може ввести пароль. Проте цю проблему можна вирішити, під'єднавши до пристрою мишку та вводячи символи за допомогою курсора на віртуальній клавіатурі.

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