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  1. У світі

Експрем'єра Албанії та його зятя підозрюють у корупції та відмиванні грошей

10:17, 22 жовтня 2023
Прокуратура Албанії видала наказ про заборону покидати країну експрем'єру.
Експрем'єра Албанії та його зятя підозрюють у корупції та відмиванні грошей
Джерело фото: ctpost
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Колишній прем'єр-міністр Албанії Салі Беріша обвинувачується у корупції та відмиванні грошей, що стосується нерухомості в Тирані, – повідомляє The Washington Post.

Сам 79-річний Беріша повідомив, що прокуратура, яка займається справами високопосадовців, видала йому наказ не покидати країну.

Також було заарештовано зятя Беріші, 50-річного Джамарбера Маллтезі, за схожими звинуваченнями в міжнародному аеропорту Тирани. Беріша стверджує, що вони обидва невинні.

«Щодо цих звинувачень я заявляю, що вони абсолютно безпідставні і є суто і повністю політичними звинуваченнями з боку (нинішнього прем'єр-міністра) Еді Рами», – сказав він Беріша.

Поки що нинішній прем'єр-міністр Еді Рама не надав відповідь на заяву Беріші.

Спеціальна прокуратура, що займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, твердить, що зять Беріші скористався своєю посадою прем'єр-міністра для приватизації землі в Тирані, яка належала Міністерству оборони країни, та негайно перепродав її компанії «Маллтезі» за низькою ціною для спорудження квартир.

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