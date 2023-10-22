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Экс-премьера Албании и его зятя подозревают в коррупции и отмывании денег

10:17, 22 октября 2023
Прокуратура Албании издала приказ о запрете покидать страну экс-премьеру.
Экс-премьера Албании и его зятя подозревают в коррупции и отмывании денег
Источник фото: ctpost
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Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша обвиняется в коррупции и отмывании денег, что касается недвижимости в Тиране, - сообщает The Washington Post.

Сам 79-летний Бериша сообщил, что прокуратура, которая занимается делами высокопоставленных чиновников, выдала ему приказ не покидать страну.

Также был арестован зять Бериши, 50-летний Джамарбер Маллтези, по похожим обвинениям в международном аэропорту Тираны. Бериша утверждает, что они оба невиновны.

"Относительно этих обвинений я заявляю, что они абсолютно безосновательны и являются чисто и полностью политическими обвинениями со стороны (нынешнего премьер-министра) Эди Рамы", - сказал он Бериша.

Пока что нынешний премьер-министр Эди Рама не предоставил ответ на заявление Бериши.

Специальная прокуратура, занимающаяся борьбой с коррупцией и организованной преступностью, утверждает, что зять Бериши воспользовался своей должностью премьер-министра для приватизации земли в Тиране, принадлежавшей Министерству обороны страны, и немедленно перепродал её компании "Маллтези" по низкой цене для строительства квартир.

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