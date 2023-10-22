Хотела закрыть уголовное дело брата, однако сама погорела на взяточничестве

В Киеве женщину задержали на предоставлении взятки следователю, чтобы та закрыла уголовное дело брата.

Источник фото: полиция Киева

Киевские правоохранители разоблачили женщину, которая пыталась предоставить неправомерную выгоду следователю для закрытия уголовного производства в отношении ее брата. Женщине грозит до восьми лет заключения за подобные действия. Об этом сообщает полиция Киева.

В ходе проведения специальной операции, сотрудники Шевченковского управления полиции совместно с представителями Департамента внутренней безопасности Украины при поддержке Шевченковской окружной прокуратуры города Киева задокументировали попытки правонарушительницы.

По словам начальника Шевченковского управления полиции, сестра задержанного попыталась передать 3 000 долларов США следователю при встрече. Эта сумма должна была побудить полицейскую к закрытию уголовного производства в отношении ее брата, которого подозревали в краже из магазина. Событие, когда женщина предложила неправомерную выгоду, было зафиксировано, и после передачи денег женщину задержали при совершении этого действия в служебном кабинете.

По факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу начато уголовное производство согласно статье 369 части 3 Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Шевченковской окружной прокуратурой, полицейские готовят сообщение о подозрении для нарушительницы. Предусмотренная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет и возможную конфискацию имущества. Досудебное расследование продолжается.

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