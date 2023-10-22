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  1. В Україні

Хотіла закрити кримінальну справу брата, проте сама погоріла на хабарництві

11:32, 22 жовтня 2023
У Києві жінку затримали на наданні хабаря слідчій, аби та закрила кримінальну справу брата.
Хотіла закрити кримінальну справу брата, проте сама погоріла на хабарництві
Джерело фото: поліція Києва
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Київські правоохоронці викрили жінку, яка намагалася надати неправомірну вигоду слідчій для закриття кримінального провадження стосовно її брата. Жінці загрожує до восьми років ув'язнення за подібні дії. Про це повідомляє поліція Києва.

У ході проведення спеціальної операції, співробітники Шевченківського управління поліції спільно з представниками Департаменту внутрішньої безпеки України при підтримці Шевченківської окружної прокуратури міста Києва задокументували спроби правопорушниці.

За словами начальника Шевченківського управління поліції, сестра затриманого спробувала передати 3 000 доларів США слідчій при зустрічі. Ця сума мала спонукати поліцейську до закриття кримінального провадження щодо її брата, якого підозрювали у крадіжці з магазину. Подія, коли жінка запропонувала неправомірну вигоду, була фіксована, і після передачі грошей жінку затримали при здійсненні цієї дії в службовому кабінеті.

За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі розпочато кримінальне провадження згідно зі статтею 369 частини 3 Кримінального кодексу України. За погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою, поліцейські готують повідомлення про підозру для порушниці. Передбачена санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років і можливу конфіскацію майна. Досудове розслідування триває.

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