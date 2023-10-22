$60 млрд Україні від США: куди підуть гроші

Посол України розповіла, що більшість коштів від США піде на оборону.

Джерело фото: president.gov.ua

Адміністрація Білого дому надала Конгресу Сполучених Штатів Америки бюджетний запит, який передбачає виділення Україні суми приблизно у розмірі $61,4 мільярда. Зазначена сума розподіляється між оборонними витратами та прямою бюджетною підтримкою. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Основні складові цього бюджетного запиту включають:

Оборонні видатки в розмірі $46,1 мільярда, включаючи $30,6 мільярда для програм Міністерства оборони США.

$18 мільярдів виділяються для поповнення оборонних запасів зі складів Міністерства оборони США, компенсації витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані Україні.

$12 мільярдів призначені для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative.

$1,7 мільярда передбачено для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які постраждали від війни в Україні.

$14,4 мільярда виділені на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення виробництва засобів бойового призначення, кібербезпеку тощо.

$14,75 мільярда призначено на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку, включаючи $11,8 мільярда на пряму бюджетну підтримку України.

Допомога у сфері ядерної безпеки становить $149,5 мільйонів для Національної ядерної адміністрації США.

Також передбачено гуманітарну допомогу, включаючи $481 мільйон для програми підтримки українців, які прибули в США за програмою Uniting for Ukraine.

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