Байден запросив Конгрес виділити $60 млрд на підтримку України та $14 млрд для Ізраїлю

Байден просить Конгрес виділити більше коштів для України та Ізраїлю задля національної безпеки.

Джерело фото: U.S. Embassy in Ukraine

Президент США Джо Байден проситиме у Конгресу кошти на допомогу Україні і Ізраїлю. За даними Reuters, джерела, близькі до планів президента, зазначають, що сума становитиме 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Про це лідер Сполучених Штатів повідомив у своєму зверненні.

Президент Байден вважає ці видатки «розумними інвестиціями», які призведуть до зміцнення американської безпеки на декілька поколінь вперед. У своєму зверненні до громадян, він заявив про свій намір подати нагальний запит до Конгресу для забезпечення фінансування американської національної безпеки.

Половина з виділеної суми для України буде використана на заміну та модернізацію арсеналу зброї Сполучених Штатів, надаючи додаткову підтримку Україні в її зусиллях зміцнення обороноздатності.

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