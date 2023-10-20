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ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

Депутати звільнили Кабмін та деякі інші органи від обов’язку реєструватися в Електронному суді

Органи влади, які не є юридичними особами, не повинні реєструвати Електронні кабінети в ЄСІТС та вказувати ідентифікаційний код у процесуальних документах, - парламент ухвалив закон.

Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

  1. У світі

Байден запросив Конгрес виділити $60 млрд на підтримку України та $14 млрд для Ізраїлю

09:37, 20 жовтня 2023
Байден просить Конгрес виділити більше коштів для України та Ізраїлю задля національної безпеки.
Байден запросив Конгрес виділити $60 млрд на підтримку України та $14 млрд для Ізраїлю
Джерело фото: U.S. Embassy in Ukraine
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Президент США Джо Байден проситиме у Конгресу кошти на допомогу Україні і Ізраїлю. За даними Reuters, джерела, близькі до планів президента, зазначають, що сума становитиме 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Про це лідер Сполучених Штатів повідомив у своєму зверненні.

Президент Байден вважає ці видатки «розумними інвестиціями», які призведуть до зміцнення американської безпеки на декілька поколінь вперед. У своєму зверненні до громадян, він заявив про свій намір подати нагальний запит до Конгресу для забезпечення фінансування американської національної безпеки.

Половина з виділеної суми для України буде використана на заміну та модернізацію арсеналу зброї Сполучених Штатів, надаючи додаткову підтримку Україні в її зусиллях зміцнення обороноздатності.

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