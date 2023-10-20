Рада прийняла Закон, який уточнює обов’язки учасників судової справи

Реєстрація електронного кабінету стосується лише тих органів державної влади, які мають офіційний статус юридичних осіб.

19 жовтня 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення обов’язків учасників судової справи» (№ 10087-1) на другому читанні та в цілому.

Згідно із прийнятим Законом, внесені зміни стосуються Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України. Вони визначають, що обов'язок реєстрації електронного кабінету стосується лише тих органів державної влади та інших державних органів, які мають офіційний статус юридичних осіб за законодавством України. Ця вимога також поширюється на юридичні особи, зареєстровані згідно із законами України.

Закон також встановлює, що якщо згідно з вимогами процесуальних кодексів потрібно вказувати ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України, учаснику справи, який є представником органу державної влади або іншого державного органу, який не має статусу юридичної особи згідно із законами України, не потрібно надавати такі відомості щодо себе.

Закон також передбачає можливість отримання паперових копій судових документів, включаючи випадки відключення від електромережі суду та інших обставин, які ускладнюють роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

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