Депутати звільнили Кабмін та деякі інші органи від обов’язку реєструватися в Електронному суді

Органи влади, які не є юридичними особами, не повинні реєструвати Електронні кабінети в ЄСІТС та вказувати ідентифікаційний код у процесуальних документах, - парламент ухвалив закон.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким звільнила Кабмін та інші органи державної влади, що не зареєстровані як юридичні особи, від обов’язку реєструватися в Електронному суді (модуль ЄСІТС). Також їх звільнено від обов’язку вказувати ідентифікаційний код в процесуальних документах, що подаються до суду. Йдеться про законопроект щодо уточнення обов’язків учасників судової справи 10087-1 авторства «Слуги народу» Павла Павліша.

Як відомо, в адмінпроцесі, де людина судиться з державою, витрачалися значні кошти на «паперове» листування між судом та суб’єктами владних повноважень, хоча усі владні суб’єкти вже давно мають електронні пошти та інтернет. Парламент зробив крок уперед і законом №3200-IX зобов’язав органи державної влади та органи місцевого самоврядування зареєструватися в Електронному суді.

Втім, не минуло й дня (18 жовтня було введено в дію відповідні норми), як за поданням Комітету Верховної Ради з питань правової політики, очолюваним Денисом Масловим, парламент вирішив ухвалити зміни до закону.

Справа у тому, що частина владних суб’єктів не є юридичними особами, що, на думку депутатів, заважатиме їм реєструватися в Електронному суді (хоча за словами інших депутатів, технічно таку можливість легко передбачити).

Нагадаємо, що не є юридичною особою, наприклад, Кабінет Міністрів України (юридичною особою є секретаріат КМУ).

«З огляду на те, що органи державної влади та інші державні органи, які не зареєстровані як юридичні особи та не внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, не зможуть отримати кваліфікований сертифікат електронного підпису, положення ГПК, ЦПК та КАСУ щодо обов’язкової реєстрації електронного кабінету потребують уточнення.

Крім того, потребує вирішення проблема залишення без руху процесуальних документів учасників справи, які є органами державної влади або іншими державними органами, не зареєстрованими за законодавством України як юридична особа, у зв’язку із незазначенням у змісті процесуального документа ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України», - вказав Комітет.

Стосовно скасування обов’язку вказувати код, то, як зазначає автор проекту Павло Павліш, причина у тому, що Велика Палата Верховного Суду залишила без руху апеляційну скаргу представника Верховної Ради в справі № 990/41/23 за позовом нардепа до Верховної Ради.

Як вказала ВП ВС в ухвалі, представник парламенту в апеляційній скарзі не вказав ідентифікаційний код Апарату Верховної Ради України як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій.

Тож, на думку Комітету, цю ситуацію треба виправити і обов’язок для відповідних органів влади скасувати.

Відповідно до ухваленого 19 жовтня закону обов’язок для суб’єктів владних повноважень реєструватися в Електронному суді залишать лише тим органам державної влади та іншим державним органам, які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також їх територіальним органам. Отже, ті органи, які не є юрособами, реєструватися не будуть.

Крім того, прибирається обов’язок реєструватися для приватних юридичних осіб, які зареєстровані не за законодавством України.

Передбачається також, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану у разі знеструмлення електромережі суду чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), суд може вручати особі, яка зареєструвала електронний кабінет, будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, в паперовій формі.

Також учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованими за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою, яка діє від імені такого органу, звільняється від обов’язку зазначення стосовно себе ідентифікаційного коду юридичної особи, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків або номеру і серії паспорта для фізичних осіб – громадян України.

Автор: Наталя Мамченко

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