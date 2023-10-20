Депутаты освободили Кабмин и некоторые другие органы от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Органы власти, не являющиеся юридическими лицами, не должны регистрировать Электронные кабинеты в ЕСИТС и указывать идентификационный код в процессуальных документах, - парламент принял закон.

19 октября Верховная Рада приняла в целом закон, которым освободила Кабмин и другие органы государственной власти, не зарегистрированные как юридические лица, от обязанности регистрироваться в Электронном суде (модуль ЕСИТС). Также они освобождены от обязанности указывать идентификационный код в процессуальных документах, подаваемых в суд. Речь идет о законопроекте об уточнении обязанностей участников судебного дела 10087-1 авторства «Слуги народа» Павла Павлиша.

Как известно, в админпроцессе, где человек судится с государством, тратились значительные средства на «бумажную» переписку между судом и субъектами властных полномочий, хотя у всех властных субъектов уже давно есть электронные почты и интернет. Парламент шагнул вперед и законом №3200-IX обязал органы государственной власти и органы местного самоуправления зарегистрироваться в Электронном суде.

Впрочем, не прошло и дня (18 октября были введены в действие соответствующие нормы), как по представлению Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, возглавляемому Денисом Масловым, парламент решил принять изменения в закон.

Дело в том, что часть властных субъектов не являются юридическими лицами, что, по мнению депутатов, будет мешать им регистрироваться в Электронном суде (хотя, по словам других депутатов, технически такую возможность легко предусмотреть).

Напомним, что не является юридическим лицом, например, Кабинет Министров Украины (юридическим лицом является секретариат КМУ).

«Учитывая, что органы государственной власти и другие государственные органы, которые не зарегистрированы как юридические лица и не внесены в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, не смогут получить квалифицированный сертификат электронной подписи, положения ХПК, ГПК и КАСУ об обязательной регистрации электронного кабинета требуют уточнения.

Кроме того, требует решения проблемы оставления без движения процессуальных документов участников дела, являющихся органами государственной власти или другими государственными органами, не зарегистрированными по законодательству Украины как юридическое лицо, в связи с неуказанием в содержании процессуального документа идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины», - указал Комитет.

Относительно отмены обязанности указывать код, то, как отмечает автор проекта Павел Павлиш, причина состоит в том, что Большая Палата Верховного Суда оставила без движения апелляционную жалобу представителя Верховной Рады по делу № 990/41/23 по иску нардепа к Верховной Раде.

Как указала БП ВС в определении, представитель парламента в апелляционной жалобе не указал идентификационный код Аппарата Верховной Рады Украины как юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций.

Так что, по мнению Комитета, эту ситуацию нужно исправить и обязанность для соответствующих органов власти отменить.

Согласно принятому 19 октября закону обязанность для субъектов властных полномочий регистрироваться в Электронном суде оставят только тем органам государственной власти и другим государственным органам, которые зарегистрированы по законодательству Украины как юридические лица, а также их территориальным органам. Следовательно, те органы, которые не являются юрлицами, регистрироваться не будут.

Кроме того, убирается обязанность регистрироваться для частных юридических лиц, зарегистрированных не по законодательству Украины.

Предполагается также, что в условиях военного или чрезвычайного положения в случае обесточивания электросети суда или наступления других обстоятельств, исключающих возможность функционирования ЕСИТС или ее отдельной подсистемы (модуля), суд может вручать лицу, зарегистрировавшему электронный кабинет, любые документы по делам, в которых такое лицо участвует в бумажной форме.

Также участник дела, являющийся органом государственной власти или другим государственным органом, не зарегистрированным по законодательству Украины как юридическое лицо, или должностным лицом, действующим от имени такого органа, освобождается от обязанности указания относительно себя идентификационного кода юридического лица, а также регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера и серии паспорта для физических лиц – граждан Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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