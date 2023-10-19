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За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

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  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

У Верховному Суді відбудеться круглий стіл, присвячений механізмам судового захисту дітей від домашнього насильства

17:26, 19 жовтня 2023
Учасники круглого столу обговорять проблемні питання щодо визнання дитини потерпілою від домашнього насильства, практику застосування обмежувального припису та визначення місця проживання дитини.
У Верховному Суді відбудеться круглий стіл, присвячений механізмам судового захисту дітей від домашнього насильства
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20 жовтня у Верховному Суді відбудеться круглий стіл «Механізми судового захисту дітей від домашнього насильства». Про це йдеться на офіційному сайті ВС.

У заході візьмуть участь судді Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, представники Офісу Генерального прокурора, Управління ювенальної превенції Національної поліції України, соціальних служб та служб у справах дітей, громадськості.

Учасники обговорять, зокрема, проблемні питання щодо визнання дитини потерпілою від домашнього насильства, особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 173-2 КУпАП), практику застосування обмежувального припису, визначення місця проживання дитини, застосування положень ст. 162 СК України для запобігання батьківському кіднепінгу.

«Круглий стіл триватиме з 10:00 до 14:00 у приміщенні Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за адресою: просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ.

Акредитація представників ЗМІ – до 18:00 19 жовтня 2023 року (тел.: (044) 591-09-87)», – йдеться у повідомленні.

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