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  1. Законодавство

Рада зробила перший крок до запровадження подвійного податку для банків

17:28, 19 жовтня 2023
Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків.
Рада зробила перший крок до запровадження подвійного податку для банків
Фото: unian.ua
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У четвер, 19 жовтня, Верховна Ради України прийняла за основу проект Закону про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків (реєстр. №9656-д). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроектом пропонується тимчасове подвоєння ставки податку на прибуток з 18% до 36% для банків, що забезпечить додаткові надходження до бюджету. Також законопроектом врегульовується питання адміністрування податку на прибуток, пов’язані із введенням нового об’єкту оподаткування.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, додаткове оподаткування передбачає подвійне збільшення ставки податку на прибуток у 2024 та 2025 роках. 

«Протягом цих років комерційні банки здійснюватимуть операції з депозитними сертифікатами національного банку, які призводять до надзвичайного надприбутку», — заявив він.

Гетманцев додав, що Національний банк використовує цей механізм для регулювання гривні на ринку та вилучає зайву валюту з обігу.

За словами нардепа, завдяки цьому оподаткуванню бюджет збагатиться на додаткові 10 мільярдів щорічно.

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