Рада зробила перший крок до запровадження подвійного податку для банків

Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків.

Фото: unian.ua

У четвер, 19 жовтня, Верховна Ради України прийняла за основу проект Закону про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків (реєстр. №9656-д). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроектом пропонується тимчасове подвоєння ставки податку на прибуток з 18% до 36% для банків, що забезпечить додаткові надходження до бюджету. Також законопроектом врегульовується питання адміністрування податку на прибуток, пов’язані із введенням нового об’єкту оподаткування.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, додаткове оподаткування передбачає подвійне збільшення ставки податку на прибуток у 2024 та 2025 роках.

«Протягом цих років комерційні банки здійснюватимуть операції з депозитними сертифікатами національного банку, які призводять до надзвичайного надприбутку», — заявив він.

Гетманцев додав, що Національний банк використовує цей механізм для регулювання гривні на ринку та вилучає зайву валюту з обігу.

За словами нардепа, завдяки цьому оподаткуванню бюджет збагатиться на додаткові 10 мільярдів щорічно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.