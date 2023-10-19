Рада сделала первый шаг к введению двойного налога для банков

Верховная Рада приняла за основу законопроект об особенностях налогообложения чистого процентного дохода банков.

Фото: unian.ua

В четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона о внесении изменения в подраздел 4 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины об особенностях налогообложения чистого процентного дохода банков (№9656-д). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроектом предлагается временное удвоение ставки налога на прибыль с 18 до 36% для банков, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Также законопроектом регулируется вопрос администрирования налога на прибыль, связанный с введением нового объекта налогообложения.

Как отметил председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, дополнительное налогообложение предусматривает двойное увеличение ставки налога на прибыль в 2024 и 2025 годах.

«В течение этих лет коммерческие банки будут осуществлять операции с депозитными сертификатами национального банка, которые приводят к чрезвычайной сверхприбыли», - заявил он.

Гетманцев добавил, что Национальный банк использует этот механизм для регулирования гривны на рынке и изымает излишнюю валюту из обращения.

По словам нардепа, благодаря этому налогообложению бюджет обогатится на дополнительные 10 миллиардов ежегодно.

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