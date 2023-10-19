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Рада внесла изменения в Постановление об избрании председателей, заместителей, секретарей и членов комитетов парламента

18:01, 19 октября 2023
Нардеп Приходько избран членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Рада внесла изменения в Постановление об избрании председателей, заместителей, секретарей и членов комитетов парламента
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Верховная Рада Украины приняла Постановление, которое вносит изменения в состав комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва. Согласно этому Постановлению, член депутатской группы «Довіра» Борис Приходько избран членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«Верховной Радой Украины 19 октября 2023 года принято Постановление Верховной Рады Украины "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва» (рег. №10163).

Согласно Постановлению народный депутат Украины - член депутатской группы «Довіра» Приходько Борис Викторович избран членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам экономического развития», - говорится на сайте Рады.

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