Растрата 10 млн грн: ВАКС избрал меру пресечения экс-руководителю КП «Винницаоблводоканал»

Суд избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.

В четверг, 19 октября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему руководителю коммунального предприятия «Винницаоблводоканал», подозреваемому в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн», - говорится в сообщении.

Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- не отлучаться из г. Винница без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

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