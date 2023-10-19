Розтрата 10 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику КП «Вінницяоблводоканал»

Суд обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн грн.

У четвер, 19 жовтня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому керівнику комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», підозрюваного у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця. Про це повідомила пресслужба САП.

«Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн грн», - сказано у повідомленні.

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Вінниця без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

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