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Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

Вища рада правосуддя вирішила знайти фахівця, який буде опікуватися проблемами ЄСІТС та цифровізації судів.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

  1. В Україні

Розтрата 10 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику КП «Вінницяоблводоканал»

16:58, 19 жовтня 2023
Суд обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн грн.
Розтрата 10 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику КП «Вінницяоблводоканал»
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У четвер, 19 жовтня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому керівнику комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», підозрюваного у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця. Про це повідомила пресслужба САП.

«Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн грн», - сказано у повідомленні.

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Вінниця без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

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