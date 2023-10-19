Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

Вища рада правосуддя вирішила знайти фахівця, який буде опікуватися проблемами ЄСІТС та цифровізації судів.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

  1. В Україні

Господарський суд Києва повідомив про наявність трьох вакантних посад

21:30, 19 жовтня 2023
Претенденти на вакантні посади можуть подавати документи до 1 листопада.
Господарський суд Києва повідомив про наявність трьох вакантних посад
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Господарський суд міста Києва повідомив, що у суді є вакантні посади.

Серед них:

- 2 посади провідних спеціалістів відділу автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) (строково: 1 посада - на період перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника та/або до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану; 1 посада - до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану);

- 1 посада провідного спеціаліста відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики (строково, до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану).

«Призначення на посаду державної служби буде відбуватись з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 №2259-ІХ.

Претенденти на вакантні посади подають до 01.11.2023 на електронну пошту відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу ([email protected]):

заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246.

Додаткова інформація за телефоном (067) 764-76-56», - сказано у повідомленні.

Раніше Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді