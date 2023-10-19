Господарський суд Києва повідомив про наявність трьох вакантних посад

Претенденти на вакантні посади можуть подавати документи до 1 листопада.

Господарський суд міста Києва повідомив, що у суді є вакантні посади.

Серед них:

- 2 посади провідних спеціалістів відділу автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) (строково: 1 посада - на період перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника та/або до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану; 1 посада - до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану);

- 1 посада провідного спеціаліста відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики (строково, до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану).

«Призначення на посаду державної служби буде відбуватись з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 №2259-ІХ.

Претенденти на вакантні посади подають до 01.11.2023 на електронну пошту відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу ([email protected]):

- заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246.

Додаткова інформація за телефоном (067) 764-76-56», - сказано у повідомленні.

Раніше Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад.

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