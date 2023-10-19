Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

У Шевченківському райсуді Києва наявні 7 вакантних посад.

У четвер, 19 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що у суду наявні наступні вакантні посади:

- секретаря судового засідання;

- начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення;

- головного спеціаліста відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства;

- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;

- судового розпорядника.

«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 а, кабінет 202, тел. (044) 298-58-75», - сказано у повідомленні.

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