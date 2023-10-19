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Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

Вища рада правосуддя вирішила знайти фахівця, який буде опікуватися проблемами ЄСІТС та цифровізації судів.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

  1. В Україні

Отримання першого е-рецепту стало можливим без візиту до лікаря

19:57, 19 жовтня 2023
Зручність у виписуванні електронних рецептів отримала новий рівень.
Отримання першого е-рецепту стало можливим без візиту до лікаря
Джерело фото: doc.co.ua
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Раніше, щоб отримати перший електронний рецепт, пацієнт міг це зробити без необхідності особистого візиту до лікаря лише у випадку, коли він страждав від гострих чи хронічних захворювань. В інших випадках вимагалося особисте звернення до лікаря під час видання першого електронного рецепта, – повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Однак зараз ця вимога стала необов'язковою. Це означає, що навіть у разі дистанційного звернення до лікаря вперше, медичний фахівець має право виписати електронний рецепт без проведення особистої зустрічі з пацієнтом. Єдиним винятком є пацієнти, які отримують замісну підтримувальну терапію.

У своєму рішенні лікар повинен керуватися інформацією, наданою пацієнтом про його поточний стан здоров'я, його скаргами, а також даними з первинних медичних записів. Крім цього, лікар зобов'язаний реєструвати всі медичні записи щодо цієї взаємодії в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

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