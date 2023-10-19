Отримання першого е-рецепту стало можливим без візиту до лікаря

Зручність у виписуванні електронних рецептів отримала новий рівень.

Джерело фото: doc.co.ua

Раніше, щоб отримати перший електронний рецепт, пацієнт міг це зробити без необхідності особистого візиту до лікаря лише у випадку, коли він страждав від гострих чи хронічних захворювань. В інших випадках вимагалося особисте звернення до лікаря під час видання першого електронного рецепта, – повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Однак зараз ця вимога стала необов'язковою. Це означає, що навіть у разі дистанційного звернення до лікаря вперше, медичний фахівець має право виписати електронний рецепт без проведення особистої зустрічі з пацієнтом. Єдиним винятком є пацієнти, які отримують замісну підтримувальну терапію.

У своєму рішенні лікар повинен керуватися інформацією, наданою пацієнтом про його поточний стан здоров'я, його скаргами, а також даними з первинних медичних записів. Крім цього, лікар зобов'язаний реєструвати всі медичні записи щодо цієї взаємодії в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

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