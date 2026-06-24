В Одесі суд закрив справу про нетверезу їзду на електросамокаті через відсутність доказів

Суд став на бік чоловіка у справі про п’яне керування електросамокатом в Одесі.

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Малиновський районний суд міста Одеси у постанові від 3 грудня 2026 року у справі №521/15824/24 закрив провадження щодо чоловіка, якого патрульна поліція звинувачувала в керуванні електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння.

Як встановив суд, за даними Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався у вересні 2024 року близько 23:55 на Люстдорфській дорозі в Одесі. Чоловіка звинувачували в тому, що він нібито керував електросамокатом E-WINGS у стані алкогольного сп’яніння.

Медичний огляд, проведений у закладі охорони здоров’я, показав 0,70 проміле алкоголю.

Водночас під час розгляду справи суд звернув увагу, що надані відеозаписи з нагрудних камер патрульних не містять факту керування транспортним засобом у стані сп’яніння. На відео зафіксовано, що чоловік перебував біля електросамоката, який був припаркований та з увімкненим ліхтарем, однак момент руху не задокументовано. Також чоловік у протоколі вказав, що не рухався на ньому.

Суд зазначив, що факт медогляду на стан алкогольного сп’яніння у медзакладі зафіксовано на відео, а от обставин керування транспортним засобом, під час перебування чоловіка в стані алкогольного сп'яніння – ні.

Зокрема, за наданих до матеріалів справи відеофайлів, вбачається, що поліцейські на службовому автомобілі під'їхали до особи чоловіка, який в цей час стояв біля самокату, на якому було ввімкнуто ліхтар. Рух транспортного засобу під керуванням водія бодікамерами не зафіксовано.

Як зазначив суд, на підставі ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відтак, зважаючи на те, що в матеріалах справи відсутні належні докази, які б підтверджували факт керування чоловіком електросамокатом (відеозаписи з відеореєстратору службового автомобіля, пояснення свідків, тощо) суд виснує про недоведеність Управлінням патрульної поліції факту вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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