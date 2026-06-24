Скасування штрафів за самогоноваріння: як у Раді пропонували легалізувати домашній алкоголь

Які ініціативи щодо скасування штрафів за самогоноваріння розглядали у парламенті.

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В Україні вже кілька років без руху залишаються законопроєкти, які пропонували скасувати адміністративну відповідальність за самогоноваріння та дозволити громадянам виготовляти алкогольні напої в домашніх умовах для власного споживання. Частина ініціатив обмежувалася лише скасуванням штрафів за виготовлення самогону, тоді як інші пропонували фактично вивести домашнє виробництво алкоголю з-під державного регулювання.

Водночас парламентські експерти застерігали від можливих ризиків для здоров’я населення та виступали проти таких змін. Попри це, відповідні законопроєкти роками залишаються у Верховній Раді без остаточного рішення.

Законопроєкт №2371: скасування штрафу за самогоноваріння

1 листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2371 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо скасування правової норми, яка передбачає відповідальність за самогоноваріння)». Документ перебуває у статусі «Очікує розгляду».

Ініціатива передбачала виключення статті 176 КУпАП, яка встановлює відповідальність за виготовлення або зберігання без мети збуту самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва, а також апаратів для їх виготовлення.

У пояснювальній записці зазначалося, що ця норма походить ще з 1987 року, коли діяла радянська антиалкогольна кампанія. Автори наголошували, що після скасування «сухого закону» заборона втратила актуальність, однак залишилася чинною.

Також вони посилалися на дані Державної судової адміністрації: у 2018 році було розглянуто 197 справ щодо самогоноваріння, а адміністративні стягнення застосовано до 80 осіб. На їхню думку, це свідчить про низьку ефективність норми, особливо з огляду на штраф у межах 51–170 гривень.

Автори також зазначали, що виготовлення алкоголю для власного споживання є природним правом людини, а чинна норма є дискримінаційною, оскільки домашні вина, настоянки та наливки не підпадають під відповідальність.

Чому парламентські експерти виступили проти скасування відповідальності

Головне науково-експертне управління Верховної Ради не підтримало законопроєкт і рекомендувало його відхилити.

Експерти наголосили, що наведена авторами статистика є неповною, адже у 2018 році правоохоронці склали 27 227 протоколів за відповідною статтею, а до відповідальності було притягнуто 27 213 осіб. Загальна сума штрафів перевищила 1,63 млн гривень.

Також у висновку зазначалося, що скасування відповідальності суперечить державній політиці у сфері охорони здоров’я та може створити додаткові ризики, пов’язані зі споживанням алкоголю невідомої якості.

Окремо експерти звернули увагу на можливе зростання рівня правопорушень та соціальних проблем у разі легалізації домашнього виробництва алкоголю.

Законопроєкт №2371-1: розширена спроба легалізації домашнього алкоголю

14 листопада 2019 року було зареєстровано альтернативний законопроєкт №2371-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування відповідальності за виготовлення алкогольних напоїв в домашніх умовах для власного споживання».

На відміну від попередньої ініціативи, документ був суттєво ширшим.

Він передбачав не лише скасування статті 176 КУпАП, а й виключення статті 177, яка встановлює відповідальність за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва.

Крім того, пропонувалося змінити закон про державне регулювання алкогольної продукції так, щоб виробництво будь-яких алкогольних напоїв у домашніх умовах для власного споживання не підпадало під його дію.

Фактично йшлося про можливість легалізації домашнього виробництва різних видів алкоголю для особистого використання.

Аргументи авторів альтернативного законопроєкту

У пояснювальній записці зазначалося, що штрафи за самогоноваріння залишаються мінімальними — 51–170 гривень, а за придбання самогону — 17–85 гривень.

Автори також підкреслювали складність доведення факту придбання самогону, через що норма фактично не працює.

На їхню думку, держава вже має інші механізми боротьби з незаконним виробництвом алкоголю для продажу, тому скасування відповідальності за домашнє виготовлення не створить значних ризиків для ринку.

Вони також заявляли, що чинні обмеження є надмірними і не відповідають принципу свободи громадян у сфері власного споживання.

Чому законопроєкт №2371-1 також не отримав підтримки

Головне науково-експертне управління Верховної Ради рекомендувало відхилити і цей законопроєкт.

Експерти вказали, що його положення фактично дублюють попередню ініціативу, а всі зауваження до законопроєкту №2371 залишаються актуальними.

Також окремо наголошувалося, що недоцільним є не лише скасування відповідальності за виготовлення самогону, а й скасування відповідальності за його придбання.

Законопроєкт №4153: самогон і реформа молочного ринку

25 вересня 2020 року у парламенті зареєстровано законопроєкт №4153 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання деяких аспектів самогоноваріння та ринку молока». Наразі він перебуває на розгляді в комітеті.

Документ пропонував виключити статті 176 та 177 КУпАП, тобто скасувати відповідальність як за виготовлення самогону, так і за його придбання.

У пояснювальній записці зазначалося, що чинні штрафи є незначними, а сама норма — спадком радянського законодавства.

Водночас законопроєкт містив і другу складову — зміни, спрямовані на підтримку молочної галузі та стимулювання виробництва молочної продукції.

Всі ініціативи щодо самогоноваріння не були ухвалені

У 2019–2020 роках у Верховній Раді було зареєстровано щонайменше три законопроєкти, які пропонували змінити підхід до відповідальності за самогоноваріння.

Попри різні концепції — від точкового скасування штрафів до повної легалізації домашнього виробництва алкоголю — жоден із документів не був ухвалений.

Два законопроєкти залишаються без розгляду, а один — перебуває на етапі опрацювання в комітеті вже кілька років.

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