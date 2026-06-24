Отмена штрафов за самогоноварение: как в Раде предлагали легализовать домашний алкоголь

Какие инициативы по отмене штрафов за самогоноварение рассматривались в парламенте.

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В Украине уже несколько лет без движения остаются законопроекты, которые предлагали отменить административную ответственность за самогоноварение и разрешить гражданам изготавливать алкогольные напитки в домашних условиях для собственного потребления. Часть инициатив ограничивалась лишь отменой штрафов за изготовление самогона, тогда как другие предлагали фактически вывести домашнее производство алкоголя из-под государственного регулирования.

В то же время парламентские эксперты предостерегали от возможных рисков для здоровья населения и выступали против таких изменений. Несмотря на это, соответствующие законопроекты годами остаются в Верховной Раде без окончательного решения.

Законопроект №2371: отмена штрафа за самогоноварение

1 ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2371 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение)». Документ находится в статусе «Ожидает рассмотрения».

Инициатива предусматривала исключение статьи 176 КУоАП, которая устанавливает ответственность за изготовление или хранение без цели сбыта самогона и других крепких спиртных напитков домашнего производства, а также аппаратов для их изготовления.

В пояснительной записке отмечалось, что эта норма берет начало еще с 1987 года, когда действовала советская антиалкогольная кампания. Авторы подчеркивали, что после отмены «сухого закона» запрет утратил актуальность, однако остался действующим.

Также они ссылались на данные Государственной судебной администрации: в 2018 году было рассмотрено 197 дел о самогоноварении, а административные взыскания применены к 80 лицам. По их мнению, это свидетельствует о низкой эффективности нормы, особенно с учетом штрафа в пределах 51–170 гривен.

Авторы также отмечали, что изготовление алкоголя для собственного потребления является естественным правом человека, а действующая норма носит дискриминационный характер, поскольку домашние вина, настойки и наливки не подпадают под ответственность.

Почему парламентские эксперты выступили против отмены ответственности

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады не поддержало законопроект и рекомендовало его отклонить.

Эксперты подчеркнули, что приведенная авторами статистика является неполной, поскольку в 2018 году правоохранители составили 27 227 протоколов по соответствующей статье, а к ответственности были привлечены 27 213 человек. Общая сумма штрафов превысила 1,63 млн гривен.

Также в заключении отмечалось, что отмена ответственности противоречит государственной политике в сфере охраны здоровья и может создать дополнительные риски, связанные с употреблением алкоголя неизвестного качества.

Отдельно эксперты обратили внимание на возможный рост уровня правонарушений и социальных проблем в случае легализации домашнего производства алкоголя.

Законопроект №2371-1: расширенная попытка легализации домашнего алкоголя

14 ноября 2019 года был зарегистрирован альтернативный законопроект №2371-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены ответственности за изготовление алкогольных напитков в домашних условиях для собственного потребления».

В отличие от предыдущей инициативы, документ был существенно шире.

Он предусматривал не только отмену статьи 176 КУоАП, но и исключение статьи 177, которая устанавливает ответственность за приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашнего производства.

Кроме того, предлагалось изменить закон о государственном регулировании алкогольной продукции таким образом, чтобы производство любых алкогольных напитков в домашних условиях для собственного потребления не подпадало под его действие.

Фактически речь шла о возможности легализации домашнего производства различных видов алкоголя для личного использования.

Аргументы авторов альтернативного законопроекта

В пояснительной записке отмечалось, что штрафы за самогоноварение остаются минимальными — 51–170 гривен, а за приобретение самогона — 17–85 гривен.

Авторы также подчеркивали сложность доказательства факта приобретения самогона, из-за чего норма фактически не работает.

По их мнению, государство уже имеет другие механизмы борьбы с незаконным производством алкоголя для продажи, поэтому отмена ответственности за домашнее изготовление не создаст значительных рисков для рынка.

Также они заявляли, что действующие ограничения являются чрезмерными и не соответствуют принципу свободы граждан в сфере собственного потребления.

Почему законопроект №2371-1 также не получил поддержки

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало отклонить и этот законопроект.

Эксперты указали, что его положения фактически дублируют предыдущую инициативу, а все замечания к законопроекту №2371 остаются актуальными.

Также отдельно отмечалось, что нецелесообразна не только отмена ответственности за изготовление самогона, но и отмена ответственности за его приобретение.

Законопроект №4153: самогон и реформа молочного рынка

25 сентября 2020 года в парламенте зарегистрирован законопроект №4153 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно урегулирования некоторых аспектов самогоноварения и рынка молока». В настоящее время он находится на рассмотрении в комитете.

Документ предусматривал исключение статей 176 и 177 КУоАП, то есть отмену ответственности как за изготовление самогона, так и за его приобретение.

В пояснительной записке отмечалось, что действующие штрафы незначительны, а сама норма является наследием советского законодательства.

В то же время законопроект содержал и вторую составляющую — изменения, направленные на поддержку молочной отрасли и стимулирование производства молочной продукции.

Все инициативы по самогоноварению не были приняты

В 2019–2020 годах в Верховной Раде было зарегистрировано как минимум три законопроекта, которые предлагали изменить подход к ответственности за самогоноварение.

Несмотря на разные концепции — от точечной отмены штрафов до полной легализации домашнего производства алкоголя — ни один из документов не был принят.

Два законопроекта остаются без рассмотрения, а один — находится на этапе проработки в комитете уже несколько лет.

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