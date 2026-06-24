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В Одессе суд закрыл дело о нетрезвой езде на электросамокате из-за отсутствия доказательств

22:18, 24 июня 2026
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Суд встал на сторону мужчины по делу о пьяном управлении самокатом в Одессе.
В Одессе суд закрыл дело о нетрезвой езде на электросамокате из-за отсутствия доказательств
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Малиновский районный суд города Одессы в постановлении от 3 декабря 2026 года по делу №521/15824/24 закрыл производство в отношении мужчины, которого патрульная полиция обвиняла в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

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Как установил суд, по данным Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел в сентябре 2024 года около 23:55 на Люстдорфской дороге в Одессе. Мужчину обвиняли в том, что он якобы управлял электросамокатом E-WINGS в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинское освидетельствование, проведенное в учреждении здравоохранения, показало 0,70 промилле алкоголя.

В то же время при рассмотрении дела суд обратил внимание, что предоставленные видеозаписи с нагрудных камер патрульных не содержат факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. На видео зафиксировано, что мужчина находился возле электросамоката, который был припаркован и с включенным фонарем, однако момент движения не задокументирован. Также мужчина в протоколе указал, что не передвигался на нем.

Суд отметил, что факт медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении зафиксирован на видео, а вот обстоятельства управления транспортным средством во время пребывания мужчины в состоянии алкогольного опьянения — нет.

В частности, из предоставленных в материалы дела видеофайлов усматривается, что полицейские на служебном автомобиле подъехали к мужчине, который в это время стоял возле самоката, на котором был включен фонарь. Движение транспортного средства под управлением водителя бодикамерами не зафиксировано.

Как отметил суд, на основании ст. 280 КУоАП орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли имущественный ущерб, имеются ли основания для передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение общественной организации, трудового коллектива, а также выяснить иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Следовательно, учитывая, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, которые подтверждали бы факт управления мужчиной электросамокатом (видеозаписи с видеорегистратора служебного автомобиля, объяснения свидетелей и т. д.), суд пришел к выводу о недоказанности Управлением патрульной полиции факта совершения мужчиной административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

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