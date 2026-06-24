Не працюєте, але хочете зберегти стаж для пенсії: яку суму потрібно сплатити за місяць

Яку мінімальну суму потрібно сплатити, щоб до страхового стажу зарахували повний місяць.

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Українці, які тимчасово не працюють, можуть продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Законодавство дозволяє добровільно сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду України через онлайн-сервіси без необхідності відвідувати державні установи. Такий механізм дає змогу не втрачати стаж під час перерв у роботі, а також збільшувати розмір майбутньої пенсії. Причому скористатися ним можуть як безробітні громадяни, так і ті, хто офіційно працює та хоче отримати додаткові пенсійні переваги.

Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески, якщо людина не працює

Громадяни, які не є пенсіонерами, можуть самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески за спрощеним механізмом через вебпортал електронних послуг ПФУ.

При цьому не має значення, працює людина чи ні. Після укладення договору про добровільну участь кошти можна перераховувати на рахунок Пенсійного фонду самостійно.

Місяць, у якому гроші надійдуть на рахунок Фонду, буде зарахований до страхового стажу.

Хто може брати участь у добровільному пенсійному страхуванні

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи віком від 16 років.

Також законодавство дозволяє сплачувати страхові внески на користь інших осіб.

Для участі у програмі необхідно відповідати двом умовам:

інформація про особу має міститися в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

особі не повинна бути призначена пенсія в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Як оформити добровільну участь у пенсійному страхуванні

Для участі у програмі необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України та сплачувати внески за себе або на користь іншої людини.

Договір оформлюється в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Для авторизації можна використати:

кваліфікований електронний підпис (КЕП);

Дія.Підпис;

систему GOV.ID.

Який мінімальний добровільний внесок у 2026 році

Для того щоб до страхового стажу був зарахований один повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Його розмір визначається як 22% мінімальної заробітної плати.

Наразі мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн:

22% × 8 647 грн = 1 902,34 грн, де:

22% — ставка єдиного соціального внеску;

8 647 грн — розмір мінімальної заробітної плати.

Саме така сума дозволить зарахувати до страхового стажу повний місяць.

Хто визначає суму та періодичність платежів

Після укладення договору людина самостійно вирішує:

як довго сплачувати внески;

як часто здійснювати платежі;

який розмір внесків перераховувати.

Жодних фіксованих строків або обов’язкової періодичності платежів не встановлено.

Чи потрібно подавати звіти про сплату внесків

Ні. Після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду внески обліковуються автоматично.

Додатково подавати будь-які звіти чи документи не потрібно.

Повідомлення про зарахування внесків надходить до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як добровільні внески впливають на страховий стаж і майбутню пенсію

Суми добровільних страхових внесків зараховуються за той місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Для громадян, які не працюють і не є застрахованими особами, це означає набуття страхового стажу.

Для тих, хто офіційно працює та за кого роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок, добровільні платежі збільшують заробітну плату, яка буде врахована при обчисленні пенсії.

Добровільні внески можна продовжувати сплачувати навіть після працевлаштування. У такому разі вони сприятимуть збільшенню пенсійних прав громадянина.

Як добровільні внески збільшують зарплату для розрахунку пенсії

Якщо за певний місяць за договором добровільної участі сплачено 2 тисячі гривень, то місячний заробіток, який буде враховуватися під час призначення пенсії, збільшиться більш ніж на 9 тисяч гривень.

Фактично кожні 100 гривень добровільного внеску збільшують місячну зарплату для пенсійного розрахунку майже на 455 гривень.

Якщо ж сукупний дохід з урахуванням добровільних внесків та єдиного соціального внеску, сплаченого роботодавцем, перевищить максимальну величину заробітку, з якої сплачуються страхові внески, частина добровільного внеску буде автоматично зарахована в рахунок наступного місяця.

Які переваги добровільної сплати внесків до Пенсійного фонду

Основна перевага механізму полягає у можливості не втрачати страховий стаж під час перерв у роботі та самостійно впливати на розмір майбутньої пенсії.

Добровільні внески дозволяють:

набувати страховий стаж у періоди без роботи;

збільшувати заробіток, який враховуватиметься при призначенні пенсії;

сплачувати внески за близьких людей;

оформлювати участь дистанційно без відвідування державних установ;

не подавати додаткову звітність чи документи після сплати коштів.

Таким чином, навіть під час тимчасового безробіття громадяни можуть продовжувати формувати свої пенсійні права та уникнути втрати страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію.

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