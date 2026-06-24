Не работаете, но хотите сохранить стаж для пенсии: какую сумму нужно уплатить за месяц

Какую минимальную сумму нужно уплатить, чтобы в страховой стаж засчитали полный месяц.

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Украинцы, которые временно не работают, могут продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Законодательство позволяет добровольно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд Украины через онлайн-сервисы без необходимости посещать государственные учреждения. Такой механизм позволяет не терять стаж во время перерывов в работе, а также увеличивать размер будущей пенсии. Причем воспользоваться им могут как безработные граждане, так и те, кто официально работает и хочет получить дополнительные пенсионные преимущества.

Можно ли уплачивать добровольные пенсионные взносы, если человек не работает

Граждане, которые не являются пенсионерами, могут самостоятельно уплачивать добровольные пенсионные взносы по упрощенному механизму через вебпортал электронных услуг ПФУ.

При этом не имеет значения, работает человек или нет. После заключения договора о добровольном участии средства можно перечислять на счет Пенсионного фонда самостоятельно.

Месяц, в котором деньги поступят на счет Фонда, будет засчитан в страховой стаж.

Кто может участвовать в добровольном пенсионном страховании

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица в возрасте от 16 лет.

Также законодательство позволяет уплачивать страховые взносы в пользу других лиц.

Для участия в программе необходимо соответствовать двум условиям:

информация о лице должна содержаться в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

лицу не должна быть назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Как оформить добровольное участие в пенсионном страховании

Для участия в программе необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины и уплачивать взносы за себя или в пользу другого человека.

Договор оформляется в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов.

Для авторизации можно использовать:

квалифицированную электронную подпись (КЭП);

Дія.Підпис;

систему GOV.ID.

Какой минимальный добровольный взнос в 2026 году

Для того чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Его размер определяется как 22% минимальной заработной платы.

В настоящее время минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 грн:

22% × 8 647 грн = 1 902,34 грн, где:

22% — ставка единого социального взноса;

8 647 грн — размер минимальной заработной платы.

Именно такая сумма позволит засчитать в страховой стаж полный месяц.

Кто определяет сумму и периодичность платежей

После заключения договора человек самостоятельно решает:

как долго уплачивать взносы;

как часто осуществлять платежи;

какой размер взносов перечислять.

Никаких фиксированных сроков или обязательной периодичности платежей не установлено.

Нужно ли подавать отчеты об уплате взносов

Нет. После поступления средств на счет Пенсионного фонда взносы учитываются автоматически.

Дополнительно подавать какие-либо отчеты или документы не нужно.

Уведомление о зачислении взносов поступает в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как добровольные взносы влияют на страховой стаж и будущую пенсию

Суммы добровольных страховых взносов засчитываются за тот месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда.

Для граждан, которые не работают и не являются застрахованными лицами, это означает приобретение страхового стажа.

Для тех, кто официально работает и за кого работодатель уплачивает единый социальный взнос, добровольные платежи увеличивают заработную плату, которая будет учтена при исчислении пенсии.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что добровольные взносы можно продолжать уплачивать даже после трудоустройства. В таком случае они будут способствовать увеличению пенсионных прав гражданина.

Как добровольные взносы увеличивают зарплату для расчета пенсии

Если за определенный месяц по договору добровольного участия уплачено 2 тысячи гривен, то месячный заработок, который будет учитываться при назначении пенсии, увеличится более чем на 9 тысяч гривен.

Фактически каждые 100 гривен добровольного взноса увеличивают месячную зарплату для пенсионного расчета почти на 455 гривен.

Если же совокупный доход с учетом добровольных взносов и единого социального взноса, уплаченного работодателем, превысит максимальную величину заработка, с которой уплачиваются страховые взносы, часть добровольного взноса будет автоматически засчитана в счет следующего месяца.

Какие преимущества добровольной уплаты взносов в Пенсионный фонд

Основное преимущество механизма заключается в возможности не терять страховой стаж во время перерывов в работе и самостоятельно влиять на размер будущей пенсии.

Добровольные взносы позволяют:

приобретать страховой стаж в периоды без работы;

увеличивать заработок, который будет учитываться при назначении пенсии;

уплачивать взносы за близких людей;

оформлять участие дистанционно без посещения государственных учреждений;

не подавать дополнительную отчетность или документы после уплаты средств.

Таким образом, даже во время временной безработицы граждане могут продолжать формировать свои пенсионные права и избежать потери страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию.

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